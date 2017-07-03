Fed啟動縮表 規模減逾兆美元

2017-07-03

記者盧冠誠／專題報導

美國聯準會（Fed）6月再度升息1碼（0.25個百分點），並期望今年開始縮減資產負債表規模，藉由減少持有債券的到期本金再投資，逐步降低資產規模，而中央銀行預估，該規模將超過1兆美元。

Fed三輪QE 資產規模增5倍

2008年全球金融海嘯以來，Fed共實施三輪量化寬鬆（QE），讓其資產規模自2007年初的8758億美元，膨脹至6月中旬的4.48兆美元；其中，資產主要以美國國債2.46兆美元（55％）及機構房貸擔保證券（agency MBS）1.78兆美元（40％）為主，合計約4.25兆美元（95％）。

Fed主席葉倫於6月的聯邦公開市場委員會（FOMC）後表示，「可能很快」（relatively soon）開始執行縮表。而Fed初步設定每月最多減少金額為100億美元，之後每3個月調高100億美元，直到每月減少金額達500億美元後，將維持於該水準。

對於何時啟動縮表？央行指出，市場預估Fed於9月的FOMC宣布，並在10月實施的機率高，預期將以約3.25年至4.25年實施資產負債表正常化，而正常化後的規模約在2.4兆美元至3.3兆美元之間。

2年縮表6750億美元 等同升息1碼

換言之，若照外界估計，Fed縮表將持續至2020年底或2021年底，減持資產規模至少1兆美元，最高上看逾2兆美元。

央行表示，由於縮減資產負債表具有實質升息效果，預估Fed若在2年內資產縮減6750億美元，等同升息1碼；新興市場經濟體，尤其是匯率釘住美元或背負大量美元計價債務的國家，恐面臨金融緊縮的壓力。