全台276萬直銷商 僅3成賺到佣金

2017-07-03

記者廖千瑩／專題報導

「做直銷年收千萬不是夢」，不少直銷商都以超高佣獎金吸引民眾加入傳直銷，但事實上，傳直銷是否真這麼好賺，恐怕要打個大問號。公平會公布最新傳直銷統計，結果顯示，台灣有超過276萬的傳直銷商，去年僅3成領到佣獎金，平均每人全年領取的佣獎金僅4萬1907元。

每10人1直銷商 年佣金僅41K

台灣傳直銷業發展蓬勃，從公平會的數據來看，台灣的傳直銷人數近年除2013年明顯減少外，其他均呈現逐年成長；其中，光是2016年，台灣有超過276萬的傳直銷商，較前一年增加22.8萬人，也就是平均每10人就有1人加入傳直銷，以推廣銷售直銷商品，並招攬他人加入為業。

若觀察近5年傳直銷人數變化，公平會統計指出，2012年國內傳直銷人數高達308萬8000人，隔年驟降至211萬9000人，之後就逐年增長；至2016年為止，國內傳直銷人數已達276.4萬人。

其中又以女性居多，女性傳銷商計191.45萬人，占傳銷商總人數的7成，顯示女力正崛起。

近年不少人加入傳直銷，多是看上其佣獎金，有的標榜提供旅遊獎勵金、有的更強調年收千萬不是夢。

但根據公平會報告顯示，去年訂貨傳銷商198.4萬人，占傳銷商總數71.78％，但曾領取佣獎金的傳銷商約81.7萬人，約占傳銷商總數3成，平均每人去年領取佣獎金4萬1907元，較前一年3萬5144元增加6763元，從平均數字年賺41K來看，傳直銷似乎不如想像好賺。

全台338家 前20大市占7成

公平會的報告也指出，全國338家多層次傳銷事業的營業總額為881.21億元，較前一年增加79.83億元，成長幅度約1成，但有7成營業額集中在20家傳銷事業，多數傳銷事業年營業額均未達1億元，顯示大者恆大的態勢。

時機歹，國人兼職工作，第一個想到的就是傳直銷，連帶造成傳直銷業在台灣發展快速。

公平會副主委彭紹瑾認為，可能與傳直銷產品主要是日常生活用品有關；但也有官員認為，與國內傳直銷管理為報備制有關，業者在取得公司登記與營利事業登記後，必須檢附產品內容、公司規劃、獎金制度向公平會報備，之後若有變更，也需要再報備。