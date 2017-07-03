企業隱藏版福利多 一例一休來攪局

2017-07-03

記者羅倩宜／專題報導

一例一休爭議延燒一年，工商團體多次強調，多數企業懂得留才和照顧員工，福利優於勞基法。日前雖有鞋廠不滿一例一休，怒將有薪假及獎金等額外福利刪除，一切比照勞基法，不過仍有製造業大廠持續提供「隱藏版」福利，例如工具機大廠上銀，員工每生一胎，最多可領12萬；綠能大廠台達電每年從執行長到基層員工，全員一起放有薪黃金假一週；光寶集團則提供從幼兒園到大學的子女教育補助。

總部位於台中的上銀科技，有外包業者透露，每年花在廠區內的員工活動，光是帳篷、音響、外燴等硬體費用，就在數千萬元之譜。業者說：「上銀老闆喜歡員工有向心力，因此辦活動不手軟。」2012年，上銀推出一項福利，員工生育，每月可領5000元補助，最高領兩年，等於生一胎領12萬。單身媽媽也可領，夫妻都在公司上班，還能領雙倍。

上銀員工生一胎 最多領12萬

這項福利實施後，從2013至2016年，集團共誕生了691位上銀寶寶，每年平均172位左右，以員工4000人計算，粗生育率（嬰兒／人口數）是4.32％，遠高於全國平均值的0.9％。其中有位最拚的員工，3年內生了3胎，總共領到36萬元，破了公司紀錄。

上銀員工透露，董事長卓永財經常在內部會議時感嘆，台灣生育率下降是「國安等級的危機」，必須鼓勵生育，是催生這項福利的主因。

歐洲生育率第一的國家是法國，第二胎起每月可領130歐元（約台幣4500元），換算物價，上銀的生育補助已優於這個社會福利國家。

台達電全員 一週有薪黃金假

綠能大廠台達電子，上週（6月底）正值一年一度的有薪黃金週，從執行長鄭平到基層員工，全員一起放假。發言人周志宏表示，根據勞基法應有的特休假，是同仁最基本的福利，台達電另再設計黃金週制度，主要是怕員工去休假，還被主管遠端遙控，或被其他部門的同事找，乾脆從上到下統統休息，員工才有時間跟家人相處和休息充電。

「電子業平常很忙，台達在全球都有據點，不少同仁平常晚上必須跟歐美聯繫。有了一週的黃金假，加頭加尾共9天，大家的生活和工作可稍做平衡。」

幼兒園到大學 光寶有補助

老牌電子大廠光寶集團，則重視員工及子女的教育與進修。以子女的教育補貼而言，從幼兒園開始就可申請，一路領到大學畢業。其中，大學子女每學期可領4千元。光寶表示，公司的文化是鼓勵員工學習，無論是豐富個人生活或專業職能都可以，目的是讓員工更充實快樂。