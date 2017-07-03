〈熱門族群〉面板廠 可望一路賺到年底

2017-07-03

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠首季在淡季下均繳出不錯獲利成績，目前看第二季獲利也可望維持高檔，甚至群創（3481）因業外處分GIS-KY業成獲利豐碩，獲利將優於首季，友達（2409）、群創上半年每股稅後盈餘都有上看2元以上實力，第三季在旺季到來又有LGD工安意外助陣下，面板廠營運不看淡，甚至有機會一路賺到年底。

不只友達與群創上半年獲利豐，中小尺寸面板廠華映（2475）第一季每股稅後盈餘0.26元，已經是連續四季獲利，日前華映總座林盛昌在股東會上說漏嘴，表示目前華映每股淨值已經有2元，由於華映截至3月的每股淨值才1.83元，也讓外界猜測，第二季在手機面板跌價下，華映依然有機會持續獲利；至於彩晶（6116）首季每股稅後盈餘0.57元，毛利率更達到4成以上，法人也看好彩晶第二季持續賺錢。

只是面板廠股價就如群創董座王志超感嘆，賺不賺錢股價始終都不漲，群創為此尋求轉型，重新跨入系統整機，不再以面板廠自居，希望能夠提高群創在資本市場評價，群創6月20日股東會後迄今，股價最高來到16.65元，上漲超過15%，顯示群創轉型初步獲得市場認同。

友達這波股價表現雖不如群創精彩，但上週LGD傳工安意外，8.5代線停工，友達在美國ADR第一時間大漲，也讓友達重獲市場注目。

進入第三季，由於LGD工安意外有利賣方議價，加上鴻海旗下的夏普在中國市場銷售成績大好，讓中國品牌廠壓力大增，而韓系兩家品牌廠開始為旺季拉貨，目前看第三季電視面板價格不會太差，原本認為緩跌，現在甚至有機會拉平到小漲，至於手機面板也在18：9全螢幕機種推出下，消耗面板產能，大小尺寸面板第三季旺季效應值得期待。