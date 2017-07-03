〈熱門族群〉產品線擴大 砷化鎵今、明年看旺

2017-07-03

〔記者張慧雯／台北報導〕台股在萬點震盪，不少權值股在平盤附近整理，但砷化鎵族群近期股價表現卻格外亮麗，法人認為，砷化鎵主要產品PA（功率放大器）下半年除了有蘋果拉貨的利多助攻外，其實包括穩懋（3105）、宏捷科（8086）都切入VCSEL（面射型雷射晶片），由於應用面相當廣泛（用於3D感測與資料中心），產品與客戶面均獲得分散，有助於公司未來營運更上層樓，日系券商甚至調高穩懋目標價，從111元一口氣調高至210元。

穩懋上週五股價來到167元，近1個月股價大漲26%以上，且外資連續三日出現買超，從6月28日至30日為止買超張數共計6000張以上。

日系券商將穩懋評等調升為「優於大盤」，目標價更從原來的111元升至210元。報告指出，預期消費性電子採用雷射感測應用，將促使穩懋營運走強，推估相關市場具龐大成長潛力，可挹注穩懋明、後年獲利，預期全年每股稅後盈餘（EPS）將比目前市場預期評估高出2成以上。

法人表示，穩懋新產品VCSEL會是驅動營收成長的動能，VCSEL製造商若想切入新應用市場，須具備磊晶生成配方技術及採用6吋晶圓廠生產，而穩懋已掌握全球主要光纖、微波通信約一半的代工市場，且加速擴增新晶圓廠、增加產能。

另一個順利切入VCSEL市場的則是宏捷科。宏捷科去年因客戶集中於美系，又遇到iPhone銷售不佳拖累，營收直直落，但去年同樣將主力產品從PA擴大到VCSEL，今年營收狀況開始回溫，且VCSEL產品已出貨到歐洲，日前AMS宣布合併的Princeton，其VCSEL代工廠就是宏捷科，使得宏捷科進一步切入AMS供應鏈、進入3D感測市場；宏捷科也說，期待下半年業績會比上半年好，由於VCSEL利潤較高，今年毛利率將優於去年。

IET-KY（4971）總經理高永中日前則表示，砷化鎵除既有產品外，以RF高端應用晶片、汽車防撞雷達晶片、VCSEL、生物檢測用特殊雷射晶片較有成長性，IET也會將產品線分散，今年第2季、第3季將迎來旺季。