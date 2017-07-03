〈熱門族群〉大哥台積電漲上天 外資改捧聯電

2017-07-03

〔記者洪友芳／新竹報導〕傳統旺季到，晶圓代工不獨龍頭廠台積電（2330）走旺，聯電（2303）、世界先進（5347）等二線代工廠產能也逐漸進入吃緊狀態，第三季營運將展現旺季效應。

聯電上週價量齊揚，外資天天買超，單日成交量曾達51.7萬張，股價並衝上15.25元波段高點，主要因有外資法人看好聯電（2303），認為聯電專注28、40奈米與8吋的利基產品，下半年28奈米製程市占率將提升，未來獲利表現將逐漸好轉，將聯電投資評等大幅調升為「買進」，目標價為20元。

隨著旺季到來，無線通訊、物聯網與消費性電子產品應用需求升溫，市場需求將帶動聯電第三季12吋與成熟製程產能利用率持續攀升，晶圓出貨量將增多，有助單季營收較第二季成長。

世界先進第二季受新台幣升值與客戶仍處於消化庫存狀態，季營收會較第一季下滑，平均毛利率與營利率也會衰退。但法人預期隨著中國各品牌廠將陸續推出指紋辨識功能的智慧型手機，加上面板驅動IC需求看旺，世界先進晶圓代工產能將呈現吃緊狀態，第三季營運勢必展現旺季效應。

茂矽（2342）晶圓月產能約5-6萬片，功率場效應電晶體（Power MOSFET）等邏輯IC與蕭特基二極體代工約各占一半，其中打入電動摩托車、工控領域的蕭特基二極體產品線，挹注營運逐漸發酵，目前產能持續供不應求，第三季可望較上季成長，全年本業維持獲利可期。

漢磊（3707）晶圓代工也接近滿載狀態，產品線結構正調整往高階發展，預期最快到今年底營業利益率將可轉正，本業開始由虧轉盈。