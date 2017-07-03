〈熱門族群〉殖利率題材 金融股成外資新歡

2017-07-03

〔記者李靚慧／台北報導〕上週金融類股受到美股金融股走強的激勵，週線大漲26.87點，漲幅2.4%，外資大買金融股，成為帶動此波股價大漲的推手，10多檔個股均成為外資買超標的，其中又以中信金（2891）、元大金（2885）、開發金（2883）等個股，上週5個交易日皆獲外資買超逾34000張，外資更大買中信金近6萬張，激勵股價上揚。

美國聯準會（Fed）上週公布金融業壓力測試結果，所有34家銀行全數過關，包括美林、花旗等銀行股應聲大漲，進而帶動國內金融股股價出現連續上漲走勢。

此外，近期台幣升值走勢已不如去年底、今年初的強勁，也讓先前因匯損而處於弱勢的壽險族群，獲得喘息空間，讓投資人重新審視壽險股的投資價值。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期金融股走強，是因為金融股殖利率偏高，短線上成為資金的避風港，吸引法人持續買進，因此推升股價走揚。

再就線型分析，簡伯儀指出，目前金融類股指數，在短、中、長期均線之上，再加上外資積極加碼，指標也維持偏多的格局，因此短線上看來，本週仍可維持續強格局。

不過，簡伯儀仍提醒投資人，本週金融股的操作，須留意三大短線觀察指標：包括5日均線能否守穩在1139.1點、日K線能否維持高檔鈍化的格局，以及外資的買超是否持續。如果上述三大指標有所改變，金融股短線有可能面臨整理格局。