貧富差距大 為糊口幹活累到死

2017-07-02

編譯楊芙宜／專題報導

香港主權移交中國廿年後，居高不下的房價讓許多港人連不到十坪的小公寓都買不起，近三成（約二百萬人）民眾住在政府出租的公屋（公共屋邨），去年反映貧富差距的吉尼係數攀升至「○．五三九」，創四十六年新高，貧富不均情況隨著中資洪流進入而加劇。

香港政府舉辦多項活動大肆慶祝「回歸」廿年之際，無心參與的菜販劉美廷（音譯）感嘆：「為了餬口，要幹活累到死。」香港去年吉尼係數攀升至「○．五三九」，僅次於貧富懸殊最嚴重的美國紐約。吉尼係數是國際用於測量一國所得分配的差異程度，高於警戒線「○．四」，顯示社會財富過度集中於少數人。

房產顧問集團萊坊日前發表財富報告指出，人口僅七四○萬人的香港，富豪（三千萬美元以上個人資產）人數卻僅次於紐約和倫敦，高居全球第三；香港去年共有四○八○人擁有超高淨資產，中國富豪較香港多出兩倍多，許多人跑到香港置產。

房價所得比全球最高

港府統計處六月公布報告，去年香港最富有十％的家庭，月所得中位數是最貧窮十％家庭的近四十四倍；這些最低所得家庭每戶月收入中位數只有二五六○港元。

自二○○八年金融海嘯以來，香港房地產漲幅超過一三七％，主因供應短缺、中國資金大量湧入；不到六坪的小公寓售價可達台幣一五二五萬元，約廿萬人只能生活在三坪大小的鴿子籠隔間公寓，申請公屋的等待時間現已超過四年。

此外，根據美國顧問機構Demographia的數據，香港房價所得比是全球最高，房價中值是家庭年所得的十八．一倍。

打工仔收入停滯

香港大學榮休教授周永新表示，靠勞力賺生活開支的「打工仔」，過去十多年來收入成長有限，一四○多萬人收入只在無法「上流」的一至二萬港元，其中六至七成是三十五歲以下，成為撕裂了香港社會的禍首。