中國富豪賺夠就跑 港企難出頭

2017-07-02

編譯楊芙宜／專題報導

香港從英國殖民地歸還給中國主權管轄時，經濟仍掌握在本土富豪及殖民時代就有的財團手中。不過，「一國兩制」廿年後，中資企業滲透香港經濟各領域，尤其在銀行、房地產、電信業、媒體。

香港媒體指出 ，過去廿年來，香港新創企業家夾在本土財團和中國新富豪之間，難以冒出頭；而中國來港上市或香港本土的新富豪，卻往往抱持「賺夠就跑」心態。

一九九七年，香港本土商賈除了以房地產起家的李嘉誠、郭得勝、李兆基、鄭裕彤等四大富豪家族，零售出口有老牌子利豐，餐飲、銀行等也有不少本地企業家。如今，盛況不再，僅伯恩光學創辦人楊建文等極少數白手起家者得以成為「富比世富豪榜」的新面孔。

從香港產業結構來看，二○○八年金融海嘯後，貿易物流、旅遊、金融、專業及其他生產性服務等四大行業，占ＧＤＰ（國內生產毛額）比重一直維持在五十七％左右，醫療、教育、文創等六大新興行業發展緩慢，僅約占ＧＤＰ的八％至九％，產業出現僵固化趨勢。

中資滲透 中企改造港股

過去廿年來，香港從以往外國投資者進入中國的大門，反轉為中資企業對香港社會的影響力無所不在，中企甚至已完全改造香港股市。一九九七年港股基準的恒生指數十大權值股，多是本土大亨掌控的綜合企業或源自殖民時代的公司，迄今卻只剩下「匯豐控股」、李嘉誠旗下的「長江和記」及「香港交易所」還屬於港資，其他七家都是中資銀行、網路公司，尤以騰訊權值近十二％最大。

目前，赴港掛牌上市的企業以中資為主，許多抱著撈一筆就跑的心態，財務和公司結構都不夠透明。香港中文大學逸夫書院院長陳志輝也認為，近年有不少新港企急趕上市，迅速賣出，「只是為錢做生意…賺夠就走」。