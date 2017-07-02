經濟緊連中國 信評20年來首降

2017-07-02

編譯楊芙宜／專題報導

香港經濟緊密連結中國的惡果之一，就是近廿年來信評首度被調降。國際信評機構穆迪（Moody’s）今年五月底調降中國主權信評一級至「A1」後，接著就宣布對香港降評一級至「Aa2」，主因香港與中國在經濟和金融關聯性升高、銀行擴大對中國放款、港股和上海及深圳股市緊密連結等，降評反映中港整合引發的潛在風險。

這是一九九八年亞洲金融風暴以來，香港信評首度被國際三大信評機構調降，等於為「一國兩制」下的香港經濟和財政前景開了第一槍。穆迪擔憂，中國成長減緩和債務風險攀升，可能波及香港房地產和股市，也是因應中國信評的調降。

穆迪認為，香港的經濟、金融和政治都與中國緊密連結，中國信貸趨勢也應對香港信貸走向有重大影響，兩地「更緊密的金融連繫」可能使中國與香港的金融市場形成直接傳染管道。穆迪新聞稿出現多達數十次的「關聯」、「相互依存」與「緊密」等字眼，認為「滬港通」、「深港通」、「債券通」等雖有望改善資金流動性，卻增加兩地金融市場風險互相蔓延的機會。

穆迪觀察，中港經濟緊密連結，中國占香港出口逾半、占香港服務業出口的四十％；中國觀光客占赴港遊客的四分之三；香港銀行部門對中國曝險不斷上升，去年下半年增加三．五％、至三．六兆港元，同期間非銀行的曝險金額也增加十一．四％、至一．二兆港元；香港銀行整體資產素質雖仍佳，卻難以完全消除中國信貸風險。