香港移交20年 經濟希望幻滅

2017-07-02

編譯楊芙宜／專題報導

香港主權移交中國廿年後，經濟更緊密和中國（濃厚殖民色彩的用語則是「內地」）綁在一起，兩地在金融、電信、旅遊、房地產、基礎建設等許多產業上的依存度高；不過，這個七四○萬人口的城市，由叱吒一時「東方明珠」轉為「富人天堂」，房價高漲、青年人發展受限、貧富差距創四十六年最高。擁抱中國的代價，香港年輕人向法國《解放報》表達了他們的心聲：「回歸廿年，希望已成泡影」。

中港經濟影響力反轉

一九九七年，香港處於東西方交會的十字路口，港人普遍認為重回祖國懷抱後可做為港口、航空樞紐和外商投資中心，扮演中國對外發展的獨特中介角色。不過，隨著中國對香港政治、經濟、社會、文化發揮磁吸效應，「一國兩制」已名存實亡，中國和香港在經濟上的影響力正在對調。

香港在中國經濟的角色越來越微不足道，廿年前香港ＧＤＰ（國內生產毛額）接近中國的五分之一，現在只剩中國的三％，上海、寧波、深圳的港口集裝箱吞吐量都已超過香港，香港航運失去龍頭地位、港口吞吐量去年跌至第五。相反地，中國卻成為香港經濟上的衣食父母，尤其二○○三年中港簽訂ＣＥＰＡ（更緊密經貿關係安排）後，在貿易、旅遊上對中國的依賴節節攀升。

中資湧入炒房 青年無力置產

對中貿易占香港貿易總額，從一九九七年的卅六．三％，二○一六年已飆升至一半以上（五十．八％）。到香港旅遊的中國遊客數量，廿年來翻漲十八倍，從二三○萬人激增至四二八○萬人；開放中國人更容易赴港旅遊，被北京視為援助香港二○○三年爆發ＳＡＲＳ疫情後經濟的最佳代表作。

不過，隨著中國資金和人口湧入，也引發港人各種生活壓力及社會資源被掠奪的強烈不滿，例如，中國民眾赴港搶購嬰幼兒奶粉；中國地產大亨擠走香港本土開發商，若非新富「紅色資本」湧入炒樓、就是排隊等公屋（公共屋邨）申請，導致地狹人稠的香港房價持續飆升，迄今打房措施仍效果不彰。據美國顧問機構Demographia國際房價負擔能力報告，去年第三季香港平均房價是家庭年均收入的十八．一倍，即一家人要不吃不喝十八年才能買房，年輕人根本無力置產。

擔心被殖民 中上階層考慮移民

一位在香港工作多年的西方銀行主管向法國《十字架報》表示，該行三、四十歲香港員工絕大多數都擔心被中國殖民；香港越來越多中上階層考慮海外移民，包括曾熬過最艱難時期及度過主權移交的近六十歲中老年人在內。一位五十八歲香港女學者直言：「今天香港已沒有任何希望…香港經濟對中國大陸的依賴日益加重，港人已無法掌控自己命運。」