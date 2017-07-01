擁灣流G650ER 郭董兩岸第一人

2017-07-01

〔編譯楊芙宜、記者高嘉和／綜合報導〕被視為是鴻海董事長郭台銘私人空中座駕的灣流G650ER，最大航程可達七千五百海里，飛行速度可達音速○．八五倍，被形容是私人版的空中巴士A330，可從台北直飛北美全境。郭董可說是兩岸第一位擁有灣流G650的企業老闆，去年鴻夏世紀婚事時，郭董就是搭乘這架新機赴日本簽約。

鴻夏婚事簽約 郭董搭乘赴日

根據民航局到五月底統計，華捷商務航空公司共有四架飛機，平均機齡四．五年，包括有十名機師、兩名副駕駛員，人數共廿三名，登記資本額一億元。

華捷商務航空被視為是郭董個人跨入商務航空市場的先鋒，且從股東背景來看，的確有郭董色彩；首任董事長是前澳門航空總經理費鴻鈞，他後轉任桃機總經理，去年已辭職。

這架G650ER是前年九月在美國灣流航太（Gulfstream Aerospace）出廠、去年交機，據傳是郭台銘在台灣註冊的第三架私人飛機，該飛機售價逾新台幣廿一億元，加上原有的兩架灣流G550商務飛機，三架私人飛機價格高達五十九億元。

航空業界指出，華捷是繼中興航空後，第二家投入商務航空市場的業者，郭董這架B-99888就是交給華捷代管，計畫做為商務飛機出租，傳一小時租金至少新台幣廿一萬元，以專機到香港且停留開會約五小時，就得花掉上百萬元租金。