傳因個人債務 郭董飛機副駕中國被抓

2017-07-01

〔記者陳柔蓁、施曉光、鄭瑋奇／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘的私人飛機、編號B-99988美國灣流G650ER的副駕駛邱世明，傳六月廿日晚間八時在中國深圳機場被中國公安邊防，以「經濟犯罪要求邱世明協助調查」名義帶走，對此，鴻海不置評；但知情人士透露，邱「純粹是因個人債務糾紛被深圳公安帶回協助調查，與鴻海無關。」

據了解，郭董機隊是委託台灣華捷商務航空管理，邱世明為其雇員；鴻海主管私下抱怨，「華捷並不隸屬於鴻海，這位副機師跟鴻海一點關係也沒有，硬把這件事跟鴻海或郭董扯上關係，滿牽強的。」

海基會人士昨指出，該會至昨並未收到當事人請求協處的要求。已主動向相關單位及相關當事人詢問，如果傳聞屬實，由於當事人涉及刑事或司法案件，依照兩岸司法互助協議，對岸理應通報法務部。

陸委會也表示，該會迄未接獲家屬或鴻海集團尋求協助，另經洽刑事局了解，也未接獲對岸相關部門通報，因此相關事實尚待進一步查證。

民航局︰不清楚郭董有幾架

華捷商務航空於二○一○年七月正式取得台灣民航局普通航空業許可證，成為台灣第一家提供商務航空服務的航空公司。

民航局表示，目前華捷有在台灣登記的共有四架飛機，包含機號B-56789、B-99988、B-90609、B-99888，前兩架機型為灣流公司（Gulfstream Aerospace Corporation）G650，後兩架為灣流公司G550，兩種機型都可飛航超過一萬兩千公里，從台灣直飛美國洛杉磯等地；對於哪幾架是鴻海董事長郭台銘的私人飛機，民航局說他們並不曉得。