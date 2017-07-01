敬告新董 永豐金問題很大

2017-07-01

記者鄭琪芳／特稿

永豐金因涉及超貸案，半個月換了三任董事長，新董座翁文祺昨走馬上任，這位曾在金融監理單位任職、被視為救火隊的董座，對於永豐金的問題，卻以「哪有什麼火」、「這家公司碰到小小麻煩」、「問題一點都不大」等回應，似乎無視永豐金內控問題連環爆，若不是過於自信就是過於輕忽，未來能否帶領永豐金走出困局，實在令人擔心。

三寶案冰山一角 更多地雷待拆

翁文祺曾在財政部及金管會任職多年，雖然過去三年擔任中華郵政董事長，仍算是半個金融圈的人，不可能不知道永豐金問題重重。近年來永豐金接二連三爆出弊端，此次三寶建設超貸案只是冰山一角，從鼎興牙材詐貸案、輝山乳業地雷案、違法替中資買大同股票案等，其中一件發生在任何一家金控都是「很大條」，永豐金短期內爆出這麼多案件，問題還不夠大嗎？

以三寶建設超貸案為例，永豐金利用子公司、孫公司、曾孫公司等操作，規避關係人授信的法規，光是一家孫公司就授信給資本額廿萬美元的紙上公司J&R七十四．三億元，且其中七十三．六億元是無擔保借款，公司治理、內控內稽、風險控管等幾乎形同具文，若非永豐金員工匿名爆料，如此大膽的行徑恐怕還會持續下去。

永豐金的問題真的很大，除了已經爆發的幾件弊端，還有不少地雷要小心拆除，例如美國子行（遠東國民銀行）出售案等。因此，新董座上任後，除了要啟動善後工作，如何就公司治理、內控內稽、風險控管等進行改革，讓永豐金走上正軌，更是艱鉅的任務，雖然新董座具金融監理經驗，還是不要過於自信或過於輕忽，以免救火不成還反被灼傷。