救火劇本 始於5年前印度

2017-07-01

〔記者盧冠誠、鄭琪芳／台北報導〕永豐金控董事長由翁文祺正式出任，這位被外界視為「黑馬」的人選，一位了解內情的金融圈高層認為，除了翁文祺有金融監理專業背景，有助於整頓弊案連連的永豐金，可能也跟翁文祺與蔡總統的一段淵源有關，時間則可拉回到二○一二年在印度的一場中秋晚會。

邀小英參加晚會 惹怒馬政府

翁文祺台大政治系畢業後，進入政府外交體系任職，再轉進財政部證期會、金融局，後來還在英國拿到風險管理碩士，並獲得我國首任世界貿易組織（ＷＴＯ）常駐代表顏慶章賞識，擔任ＷＴＯ代表團參事；二○○五至二○○八年，翁重回金管會，並成為首任紐約辦事處主任；二○○八年至二○一二年，翁又回鍋外交體系，後來並出任駐印度代表。

金融圈高層指出，二○一二年民進黨前主席蔡英文前往印度訪問，翁文祺邀請她參加我國印度代表處的中秋晚會，隨後傳出此事惹惱了馬政府，翁回國後被要求退休，被迫離開外交圈。據悉，翁文祺「被退休」一事傳出後，讓當時的蔡英文感到很抱歉，因此，這次永豐金董座由翁出任，很可能是蔡政府對他感到虧欠，而做為另種「回報」。

金融圈高層表示，翁文祺從印度回台後，先到中信金發展，二○一三年十月受到前交通部長葉匡時邀請，擔任中華郵政董事長，那個時候同樣被外界視為「黑馬」。這次翁文祺接下永豐金董事長的「劇本」，可能不是出自前永豐金董座邱正雄或金管會主委李瑞倉，反倒是翁與蔡總統的淵源及其金融監理背景才是關鍵。