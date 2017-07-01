接永豐金董 翁文祺︰劇本不是我寫

2017-07-01

〔記者鄭瑋奇、盧冠誠／台北報導〕中華郵政昨上午舉行新舊董事長交接，卸任董事長翁文祺下午就接任永豐金董座。翁文祺說，「永豐金問題不大、有點受到渲染」。他還說，三年半前，他從大使變成郵差，三年半後，從郵差變銀行員，職涯有如舞台劇，每個人都是演員，但劇本不是他寫的；似乎透露出是臨危受命才接掌永豐金董座。

翁文祺說，這兩天媒體有若干報導，其中一個比較聳動的說法把他形容成救火隊，其實「哪有什麼火要救」，到永豐金不只是要這家銀行越來越好，而是要讓永豐金走出陰影後，整個金融市場都因為有這家浴火重生的標竿銀行出現變得更好。

翁文祺致詞完在台下接受訪問時，他再表示，外界認為永豐金「似乎碰到一點小小麻煩」，既然有問題就要解決，他會用中華郵政的方法，先把心調正，讓大家產生共識；不過，他猜永豐金的問題「一點都不大，甚至覺得沒有那麼複雜，有點受到渲染」。

翁文祺說，他沒有任何包袱，過去就是要把事情做好，讓新團隊、董事會完全相信他，就像三年半前到中華郵政一樣。翁文祺強調，員工信任他就不會吵架，董事會相信他就不會有分歧，大家才可以一起做事。

具財金背景 無財金幫包袱

永豐金隨即於下午召開董事會，通過由翁文祺接下永豐金董座；翁到任後，至少讓近期紛擾的人事案暫告一段落，即使台股回檔，永豐金昨股價仍逆勢上漲逾一．五％，漲幅高居所有金控股之冠。

翁曾在財政部與金管會任職達十二年，在擔任財政部證管會外資管理組副組長、金融局國際金融組組長時，閃辭的永豐金前董座邱正雄正好是財政部長，算是具有財金背景，卻沒有外界質疑「財金幫」包袱的人選。

公股行庫主管指出，由具有金融監理資歷的外部人士出任永豐金董座，的確有助好好大力整頓，但翁文祺在家族色彩濃厚的永豐金裡，能有多少實質權力，將是項考驗。