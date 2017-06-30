摩根投信聲明 石恬華未違內規

2017-06-30

〔記者李靚慧／台北報導〕摩根投信人事異動風波在業界持續發酵。針對外界指前任董事長石恬華的卸任是因為違反公司內規，摩根投信昨天下午發出聲明表示，這是不實報導，這樣的評論屬於臆測，與事實全然不符。

聲明中強調，摩根投信基於公司一貫原則及對個人隱私的尊重，對於公司任何人事事宜，都不作評論。

石也在臉書貼文聲明

石恬華臉書也發表相同聲明；石恬華強調，她沒有違反任何摩根投信（台灣）內規，被迫離開摩根投信公司董事長與台灣區負責人一職，起因是不認同集團目前對並肩作戰的同事所做的過當懲處之事件負起行政責任。