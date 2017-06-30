小學生理財調查 近9成有存錢

2017-06-30

〔記者李靚慧／台北報導〕根據財金智慧教育推廣協會的調查，現在的小學生高達9成（88%）有存錢的習慣，其中近6成（56%）是為了買自己想要的東西；至於資金來源，近5成（48%）是來自於考試的好成績獎勵、32%是幫忙做家事，僅有約4分之1（25%）的小學生有固定零用錢。

財金智慧教育推廣協會日前完成「2017小學生理財現況調查」，詢問受訪小學生，如果有一樣「很想要」的東西，但是錢不夠該怎麼辦？有6成的學生（61%）表示會自己存錢，等存夠錢再買；也有34%的小朋友會跟父母或長輩商量，只有18%會直接要求爸媽買。

此次調查也發現，愈來愈多父母拿「考試成績」作為金錢給予的條件，因此，「考試成績好」成為孩子獲得金錢的主要管道，有近5成（48%）的台灣小學生，考試表現好就可以獲得金錢當獎勵；32%的小朋友幫忙做家事也有錢領、21%的人可以在生日拿到錢。

至於少數25%有固定零用錢的小學生，去年平均每週領153元，較2016年調查結果138元，出現2位數成長（11%）。

另外，根據調查結果，逾4成（42%）小學生曾借錢給別人，雖然多數（71%）有還錢，但也有近3成變成「呆帳」，25%的小朋友表示有些有還、有些沒還，4%則都沒有還。

財金教育協會建議，面對孩子的「想要」慾望，家長不一定要用考試、做家事來交換，可以定期給孩子自由花用的零用錢，鼓勵孩子訂定儲蓄目標，讓孩子有機會練習自己運用金錢，從中體會運用得當的好處與不當的後果。

此外，也可以鼓勵孩子從小養成記帳習慣，知道自己的錢花到什麼地方。

值得注意的是，此次調查也發現，當今台灣小學生很希望與家人討論理財話題，例如想跟家人討論長大後要做什麼工作（68%）、想知道買東西要注意什麼（56%）、想了解怎麼存錢買想要的東西（46%），但實際家人有和孩子談這些話題的比率，卻分別只有58%、48%、36%，明顯趕不上孩子的求知慾望。