購併天王郭明鑑接任 國泰世華銀董座

2017-06-30

〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控（2882）副董事長陳祖培昨日辭去國泰世華銀行董事長職務，董事會並通過由郭明鑑擔任國泰世華銀行新任董事長，陳祖培則專任金控副董事長，專注於集團資源整合、策略擬定與指導執行的工作。

外界持續關注國泰金控的接班布局，特別是在蔡家第三代、長子蔡宗翰進入金控、逐步接手集團重要業務後，更是緊盯何時接班。不過，國泰金董事長蔡宏圖多次對外表示，「交棒對象不一定姓蔡」，希望能將經營權、所有權逐步分離，強化公司治理。

在今年國泰金控股東常會後，國泰金進行重大人事變動，董事長蔡宏圖宣布卸下擔任27年的國泰人壽董事長職務、不再兼任，同時亦宣布金控副董事長由銀行董事長陳祖培升任。

昨日上午台股開盤前，國泰金控透過公開資訊觀測站，宣布陳祖培辭去國泰世華銀行董事及董事長一職，下午國泰世華銀行隨即召開董事會，通過由國泰金控指派的董事郭明鑑出任國泰世華銀行董事長。

國泰金指出，郭明鑑自2007年起即擔任國泰金控暨人壽、銀行、產險、證券等子公司的獨立董事，一直至2016年，長達9年的時間均關注國泰金控及子公司相關業務，去年雖未出任獨董，但對國泰金控仍相當熟悉。

陳祖培將專任金控副董

郭明鑑在投資銀行業素有「購併天王」的稱號，他曾任摩根大通香港與台灣區總裁、黑石集團（香港）有限公司資深顧問。自2013年起，他與國內投銀界大老陳聖德等人成立卓毅資本，專注於協助台灣企業轉型及提高企業價值。

國泰金指出，郭明鑑上任後，未來陳祖培將專任金控副董事長職務，進行集團資源整合、策略擬定與指導執行的工作。昨日董事會亦公告國泰人壽總經理由國泰人壽資深副總經理劉上旗出任。

至於金控其他重要職務，包括國泰世華銀行副董事長為蔡宗翰，銀行總經理為李偉正，國泰金控總經理仍為李長庚，均已在本月中宣布。