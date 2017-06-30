八五大樓地標效益 多方人馬競整合

2017-06-30

〔記者徐義平／台北報導〕即便「八五大樓」淪為法拍標的，不過，其土地價值及地標效益仍相當受到矚目。根據房地產業者調查，該地標基地面積約3659坪，若以實價紀錄周邊最高土地交易價格每坪148萬元推估，光是土地價值便上看60億元，倘若未來整合成功，重新興建的價值效益更是百億起跳。

八五大樓1997年完工，屋齡約20年，基地面積約3659坪、建坪約9萬7074坪，為地上85層、地下5層複合式開發大樓，整棟建築物樓高約347.5公尺，倘若加計天線則高達378公尺。

對照內政部實價網該區段土地實價紀錄，即便該區域內鮮少交易紀錄，不過，2012年時曾有一坪148萬元的成交紀錄，若由此土地實價推估八五大樓光是土地價值便上看60億元。

根據地籍資料，目前「八五大樓」產權相當複雜，竟有超過千個所有權人，目前產權持有比率較高者除三禾資產外，還有茂祥不動產、布谷休閒事業、方福苑、綺麗珠寶這幾間公司，其他絕大多數為散戶，仔細查詢法人公司，竟有部分具有港資背景。

該地標除三禾資產積極整合外，最早在2011年，由前幸福人壽董事長鄧文聰擔任大股東的億大聯合公司，也曾出手以32.18億元，從台灣金融資產服務公司手上標走高雄金典酒店約75%的銀行債權。

房產業者指出，該地標因產權複雜，多數整合者短期以租金收益為主，長期則是看中該地標重新開發的利益，但也有可能整合到一定程度後，選擇獲利了結。

不過，該地標近幾年成為日租套房熱門地點，根據寬頻房訊高雄分公司調查，目前八五大樓月租套房行情每月租金6000~8500元，日租套房租金每晚800~2000元不等，商辦部分每月每坪租金約700~1000元，其實租金收益率不算太差。

至於，買賣成交價格則依樓層高低與景觀有所差異，大抵來說高樓層每坪有20萬元以上行情、中間樓層每坪15~18萬元。