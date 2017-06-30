練台生、林崑海又聯手 標下八五大樓部分產權

2017-06-30

〔記者徐義平／台北報導〕高雄地院昨執行昔日地標「八五大樓」12~29樓部分產權法拍，因四拍底價相較一拍幾近打到對折，再度吸引以年代電視董座練台生與三立電視董座林崑海為大股東的三禾資產出手，最終拍定價格為1億7531萬5000元，僅加價200萬便順利拍得。法拍業者粗估，三禾資產前後共取得該地標產權比率約34.5%，躍升為該地標產權最大持有者。

根據寬頻房訊法拍資訊，昨日法拍標的的四拍底價為1億7331萬5000元，債務人為建台水泥，主要樓層為12~29樓，包括辦公室、小套房等計有36戶，另有地下2樓8個美食攤位及地下3樓26個停車位，再加計公設面積，合計法拍建坪約1653.25坪，對照該地標總建坪約9萬7074坪，佔比約1.7%。

寬頻房訊分析，此次標的已經從去年11月一拍連續流標3次，進入昨天的四拍，四拍底價相較一拍打了51折，幾近腰斬，每坪底價僅10.48萬元，相較目前該地標中低樓層每坪15~18萬、高樓層每坪20萬以上的行情，有著明顯的價差，推測是吸引三禾資產出手的原因。

法拍每坪底價10萬 吸引三禾出手主因

其實三禾資產最早是在2013年開始出面整合「八五大樓」產權，當時先砸下46億元吃下建台水泥85%的債權，再從法拍市場出手45.37億元取得中低樓層的商場產權，約3.1萬坪，占整棟地標產權比率超過3成。寬頻房訊解釋，2013年4月，三禾資產先行砸下46億元買下建台水泥85%的債權，預期可主張的債權實際價值逾70億元，包括可分回後續八五大樓、高鐵左營站逾2.2萬坪等資產未來拍賣部分債權標脫金額。

緊接著同年8月再砸45.37億元從法拍市場拿下八五大樓中低樓層物權，帳面上看來合計花費91.37億元，不過，因三禾資產具有債權人身分，扣除所有稅費後，照理說可分回剩餘金額的85%，估算分回約36~38億元，因此，等同拿下此筆法拍物件費用，三禾資產當時只需花費7~10億，便可順利取得八五大樓超過3成的物權。

寬頻房訊表示，八五大樓每坪建造成本18~20萬元，目前法拍的標脫單價多數低於造價，幾等同「買建物送土地」。