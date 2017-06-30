大巨蛋後歹事多 遠雄套現求生

2017-06-30

〔記者陳永吉／台北報導〕雖然遠雄集團創辦人趙藤雄再度涉弊，不過從財報來看，目前遠雄建設財務情況，卻處於七年來最佳，包括負債比不到五十％、帳上約當現金超過七十億元等；這兩、三年遠雄積極處分中國轉投資事業及國內房地產，是穩住公司經營的最大關鍵。

二○一四年五月底，桃園八德合宜住宅案爆出收賄案，導致趙藤雄一度被羈押，六月還傳出遠雄新申貸案銀行團拒接的消息，遠雄處於風雨飄搖之際。

從當年第二季的遠雄財報來看，帳上約當現金僅六．四億元，存貨六三六億元，短期借款二五八億元、負債六十％，雖然每股淨值達四十二．五元，但許多都是變現不易的不動產，財務的確讓投資人擔心。

處分兩岸資產 穩住經營關鍵

但從七月開始，遠雄陸續處分南港、汐止、新莊土地及房產，就拿回廿五億元；雖然隔年五月大巨蛋被台北市要求暫停施工，不過當年底處分部分台北市遠雄國際金融中心給遠雄人壽，套現近五億元，暫解營運風險。

解決遠雄財務壓力最大的關鍵，在於去年底先處分汐止房產，進帳七億元，緊接著處分轉投資的中國成都房產公司、控股南京、平潭的第三地公司，兩家公司就進帳十六億餘元人民幣、超過七十億台幣，大大紓解財務壓力，即使帳上存貨仍超過六百億元，短期借款也逾二五○億元，但相較二○一四年事件發生前，財務情況已大幅改善。

至於資產疑遭掏空的遠雄人壽，自二○○九年開始一度被金管會列管在資本適足率不足的壽險業名單中，即自有資本與風險資本的比率低於二○○％；但根據保險局資料，到去年下半年，遠雄人壽的資本適足率已拉高到三三七％，保戶數超過一五○萬人。

不過，遠雄人壽二○一一年曾因購買利害關係人股票超標、投資不動產超限等，遭金管會重罰一一七○萬元，且五項業務遭禁令處分，創下當時金管會成立以來單次處分金額最高的紀錄。