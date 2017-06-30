遠雄新北2案環評 皆許志堅任內通過

2017-06-30

〔記者錢利忠、何玉華、賴筱桐、葉冠妤／綜合報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄再涉土地工程弊案，昨遭檢廉單位搜索及約談，此次偵辦初步鎖定新北市土城海山煤礦舊址土地變更案，及新莊新亞電器土地變更案，兩案都與工業地變更為住宅區用地有關，且依規定都必須進行環評作業，均在新北市前副市長許志堅任內通過，有無公務員涉賄包庇等不法，檢廉擴大偵辦中。

議員憂「林肯大郡翻版」 市府仍火速通過

遠雄建設是在二○○七年取得土城區「海山煤礦」約十四公頃土地，計畫開發為住宅社區，該地目最早是礦區，一九八六年已全部變更為乙種工業區，目前已通過環評，正申請變更為住宅區，是土城都市計畫通盤檢討中的一案。

民進黨團議員何博文等人曾在二○一五年底質疑當時環評過程有疑慮，指環評委員多次提出斷層、土石流潛勢溪、文化遺址等問題未獲解決，市府卻以開發商自負天災的傷亡及損失的結論通過環評，顯示環評委員不願背書，市府卻明顯為遠雄護航；議員周雅玲更擔心成為「林肯大郡」翻版，要求終止變更，當時副市長侯友宜同意「先停止審查，等司法告一段落後再說」。豈料新北市府最後仍以臨時提案的方式，火速通過環評；都市計畫變更案目前仍在內政部小組審議，尚未通過。

至於新莊新亞電器廠房由乙種工業區變更住宅案，該處曾是土壤污染的控制場址，經過改善後已解除列管，且通過環評審查並變更為住宅區，規劃興建住商混合大樓，目前進行都市設計審議中，是新北市首例由工業區回饋成社會住宅案。

這兩案的環評都是許志堅擔任副市長、兼都市計畫委員會主委期間通過。

而檢廉昨展開的搜索，正是起源於許志堅及桃園縣前副縣長葉世文所涉收賄案，經持續清查兩人公職任內，曾接觸有關遠雄旗下的土地工程案件，才追出趙藤雄另涉土城等弊案。