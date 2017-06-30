高端與3東南亞藥廠簽約 南向第1步

2017-06-30

〔記者陳永吉／台北報導〕原名基亞疫苗的高端疫苗（6547），昨天傳出好消息，該公司副董陳燦堅表示，目前有3家東南亞藥廠已跟高端疫苗簽署保密協議，其中馬來西亞前5大藥廠之一、CCM集團的子公司Duopharma已經跟公司簽訂MOU，雙方將以「3階段合作」方式，最終走向整廠輸出，為公司搶攻南向商機跨出第1步。

陳燦堅指出，過去1年高端疫苗積極進行產品線佈局，去年上半年啟動與WHO/UCAB的抗RSV（呼吸道融合病毒）生物相似藥共同開發案、下半年又取得美國國衛院（NIH）已進入2、3期臨床的登革熱疫苗市場授權，目前鎖定東南亞區域防疫的產品線已佈置完成，並吸引當地廠商尋求合作。

陳燦堅透露，目前共有3家藥廠在洽談合作，進度最快的是馬來西亞的CCM集團，另外，還有泰國跟中東的1家藥廠，估計也會在9月正式簽約。

高端疫苗表示，目前公司設定的對外授權模式，並不只是產品的外銷或市場權的切割，而是以「成品銷售→原液分裝→整廠輸出」的方式，協助建立區域防疫產能，同時取得更長期而穩定的分紅收益。

陳燦堅表示，高端除了流感疫苗之外，腸病毒疫苗的進度也很快，預計今年底開始執行多國多中心的3期臨床試驗，約需1年至1年半完成，收案將超過1500人；至於登革熱疫苗，因為NIH在中南美洲的合作夥伴已做了1萬2000人的3期臨床試驗，有了初期資料，有助於公司進入3期臨床試驗。

高端疫苗近日完成科技事業資格審查，預計下半年將送件登錄上櫃交易，最快年底上櫃。