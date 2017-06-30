美201條款衝擊 太陽能台廠價格估逆漲

2017-06-30

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國201條款刺激、急單湧出，再加上中國部分630項目遞延、領跑者項目及扶貧項目等需求支撐，EnergyTrend預估，7月太陽能價格雖較前2個月走軟，但跌幅明顯趨緩，而台廠於第3地產能的售價反而有機會上揚，法人認為，昱晶（3514）、新日光（3576）、太極（4934）將有機會因此受惠。

EnergyTrend認為，受到630過後市場跌價的共識及預期供應鏈成本下降影響，中國第3~4季價格仍會明顯下滑，但美國201條款事件預料將對各地價格造成不同影響，其中，台灣與第3地價格將有機會逆勢上揚。

今年4月底，美國Suniva向美國國際貿易委員會（ITC）提出201條款中產業保護的請願，希望對所有進口的太陽能模組與電池施加關稅和最低進口價。EnergyTrend分析，為了減少可能的損失，所有需求提早在9月（初步調查結果正式宣判）前就先拉貨，在急單需求湧現下，第3季全球產能利用率會由原本預期的60%上升至80%，進一步緩解原先可能出現的大幅跌價風險。

法人則認為，美國仍有2012年以來就實施的雙反壁壘，短期利益中受惠的主要還是不受雙反制約的第3地產能，如越南、馬來西亞、泰國、南韓等，而近期在東南亞設廠的昱晶、新日光、太極等都將因此受惠。