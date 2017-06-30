友達︰市場愛大尺寸電視 Q3將步入面板旺季

2017-06-30

〔記者陳梅英／台北報導〕電視面板價格僵持不下的狀況，可能因LGD坡州廠的工安意外而有所改變，IHS顯示器研究部總經理謝勤益表示，LGD工安意外沒有外界預期嚴重，但第3季已經進入市場旺季，加上中國市場庫存也去化不少，從5月開始小跌的電視面板價格可望在7月跌幅縮小，8月止跌。

謝勤益指出，第2季中國庫存水位稍高，使得中國6大整機廠買盤縮手，面板採購量不如預期，不過，最近618銷售節慶狀況不錯，根據IHS Markit掌握資料，包括南韓2大品牌廠及中國整機廠，第3季面板採購量將較第2季提升25~27%，謝勤益說，因為鋪貨效應帶動，電視面板價格從5月開始的跌勢可望在7月縮小，8、9月出現止跌。

LGD復工不確定性高

面板廠友達（2409）與群創（3481）首季獲利分別是94.79億及118.58億元，儘管第2季面板出貨較為下滑，價格也出現走跌，唯跌幅不深，友達董座彭双浪表示，主要是中小尺寸電視面板下跌幅度較大，友達專注在大尺寸面板出貨，受到影響小，且中國五一銷售已經不具代表性，事實上今年1~5月中國電視市場出貨量雖然衰退，但營業額上升，顯然市場對大尺寸電視接受度提高。

群創董座王志超也說，整體來看，今年面板供需還是偏緊，即使中國2座8.5代線下半年開出也不會有太大影響，甚至王志超對明年面板市況還是看佳。可以預期面板雙虎第2季仍可維持獲利百億元水準。

原本旺季需求已經備受期待，市調機構WitsView就指出，因為有旺季鋪貨效應，第3季電視面板價格就算跌也是緩跌，如今南韓LGD出現工安意外，即使LGD不斷闢謠，並表示本週內就要復工，但此時正值面板廠與終端廠商針對第3季面板價格進行談判，LGD復工的不確定性更增加面板廠談判籌碼。