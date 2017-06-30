刺激政策紛退場 英國央行可能升息

2017-06-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕全球金融海嘯以來的央行貨幣政策刺激措施逐漸退場！繼美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）之後，英國央行總裁卡尼週三在葡萄牙歐洲央行研討會上也表示，鑒於英國經濟運行接近最大生產，英國央行升息大概將會是必要的，可能在「未來幾個月」討論。

受到卡尼說法的衝擊，週三英股富時100指數（FTSE 100）收黑，英鎊匯價強勁升值、觸及1.1271美元，創6月9日英國國會大選以來的3週高點。相較於卡尼上週的說法，這次演講重點出現明顯改變，他未重複先前「現在不是升息時機」的說法，金融市場立刻反映：英國央行提早升息的可能性升高。

卡尼指出，決策官員會需要評估更強勁企業投資，在多大程度上抵銷了消費減緩，以及當前薪資和勞動成本的增長，「這些是未來幾個月（英國央行）貨幣政策委員會（MPC）將討論的部分內容。如果MPC面臨的權衡考量減少，一些貨幣刺激措施就可能需要撤走，決策相應地也會變得更傳統」。

卡尼說，隨著閒置產能縮減，MPC對通膨率高於目標的容忍度也在下降。英國去年是經濟成長最快的主要已開發經濟體，但今年第1季經濟成長率僅較上季成長0.2%。不過，英國央行上月仍預估今年經濟成長率約1.9%左右，僅略低於英國長期趨勢水準；英國5月通膨率觸及近4年高點2.9%，遠高於該行2%的目標，主因英鎊在英國公投決議脫歐後重貶。

英國央行首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）週四也表示，該行需要「嚴肅考慮」升息，以抑制通膨和生活成本的攀升；他對英國廣播公司（BBC）表示，「目前我們對利率水準感到滿意，但需要警惕未來情勢。」上週，霍爾丹表態今年可能投票支持英國央行升息，使金融市場大感意外。

這個變化部分反映出，英國央行預期全球成長和英鎊大幅貶值，將會帶動英國出口增長和刺激企業投資。卡尼週三還指出，全球強勁成長將推升全球利率均衡，可能造成英國貨幣政策與其他國家相比，更顯得寬鬆。ING（荷蘭國際集團）分析師表示，卡尼的演說顯示「政策傾向明顯轉變」。