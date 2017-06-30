蘋果造就台灣富豪 郭台銘等11人上榜

2017-06-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕「亞洲富比世」雜誌（Forbes Asia）7月號報導，台灣11位大企業老闆靠著把產品銷售給蘋果公司（Apple）累積財富，從iPhone手機、相機鏡頭模組到MacBook筆記型電腦充電器，都是台灣製產品；這些大老闆包括鴻海（2317）郭台銘、廣達林百里（2382）、大立光（3008）創辦人林耀英與陳世卿、日月光（2311）張虔生和張洪本兄弟、台達電（2308）鄭崇華在內。

報導說，台灣長期開放外國投資，能夠吸引像蘋果這樣的科技大咖前來，甚至中國競爭對手也企圖追求某種方式的投資。從iPhone的相機鏡頭到MacBook充電器，蘋果產品多項零組件都在台灣製造，而這些台灣大企業老闆很大一部分財富，也歸功於為蘋果代工組裝及供應產品。

公司股價跟蘋果連動

報導指出，台灣這些大老闆的公司命運和蘋果的股價密切連動；過去1年，蘋果股價飆漲52%，台灣供應商的公司股價也攀升，11位大老闆身家財富跟著激增，包括：鴻海集團董事長郭台銘身家約95億美元（2892億元台幣），該集團從1999年開始幫蘋果組裝產品，現在組裝iPhone手機和iPad平板電腦。

廣達電腦董事長林百里身家約42億美元，據報導，廣達從2015年為蘋果代工組裝第1代智慧錶Apple Watch，迄今仍是其組裝商。大立光創辦人林耀英與陳世卿身家分別約27億美元、22億美元，大立光製造iPhone約9成相機鏡頭，公司約4成營收來自蘋果，股價過去1年大漲63%。

日月光董事長張虔生和總經理張洪本兄弟的身家約40億美元，透過旗下子公司環旭電子供應iPhone零組件晶片，如Touch ID指紋辨識器。台達電董事長鄭崇華身家約14億美元，為iPhone製造被動元件和MacBook充電器。國巨董事長陳泰銘身家21億美元，國巨製造使用在iPhone的晶片電阻，股價過去1年飆漲91%。

可成（2474）董事長洪水樹身家30億美元，可成2014年開始供應iPhone金屬機殼，公司去年6成營收來自蘋果，股價過去1年大漲51%。台積電（2330）董事長張忠謀身家9.3億美元，公司去年營收21%來自蘋果。和碩（4938）董事長童子賢身家2.8億美元，iPhone代工組裝廠之一，去年銷美占34%營收。