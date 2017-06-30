三星砸3.8億美元 在美建家電廠

2017-06-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕三星電子公布將斥資3.8億美元，在美國南卡羅萊納州紐貝里（Newberry）設立家電工廠，三星在聲明中指出，這座工廠將在2020年為美國帶來954個工作機會，並加強兩國之間的經濟合作。

彭博指出，這項投資計畫將為前往美國會見川普的南韓總統文在寅增添不少氣勢。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示，三星這項投資計畫對美國和南卡來說都是好消息，且直接反映了美國正在成為全球貿易當中強大的投資基地。