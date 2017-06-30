Fed壓力測試 34家大銀行全過關

2017-06-30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三（28日）公布銀行年度壓力測試更嚴格的第2階段結果，接受測試的34家大型銀行全部通過；Fed核准了這些大銀行使用額外資本的計畫，顯示監管機構認為它們足夠健康，故在提撥於危機時用的資本緩衝以外，這些銀行業者可以開始買回股票、發放股利和其他用途。

這是Fed在2011年開始實行年度壓力測試以來，首次出現所有接受測試的美國金融業都通過的情況。

Fed第2階段的銀行年度壓力測試更嚴格，目的在檢驗美國金融體系的健康情況；測試結果顯示許多大型銀行不僅積累了適當的資本緩衝部位，還改善了風險管理程序。

34家大型銀行業者持有美國金融機構總資產75%以上，包括摩根大通（JPMorgan & Chase）、美國銀行（Bank of America）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、高盛集團（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）；以及總部在阿拉巴馬州伯明罕的地區金融（Regions Financial）等中型銀行、美國運通（American Express）等信用卡公司。僅第一資本金融集團（Capital One Financial）被要求需在年底前提交新資本計畫，但Fed仍允許該行執行目前資本計畫。

僅第一資本需補件

值得注意的是，Fed報告指出，這些最大的銀行某些方面仍無法達到監管期望，包括保持準確的數據、識別新產品的風險和承銷標準等。令人擔憂的領域是信用卡，美國運通和第一資本金融上週收到壓力測試第1階段結果後，調降了股利分發規模。

Fed第2階段壓力測試評估經濟遭遇深度衰退情境下，大型銀行能否繼續放貸，例如發生商業房地產價格下跌、失業率升至10%等問題的經濟衰退，以及歐洲和日本出現經濟衰退。

結果顯示，銀行破解了過去被稱為「黑盒子」的Fed測試方法，例如摩根士丹利、高盛、道富銀行（State Street）比Fed某一最低資本比率要求，僅高出千分之幾。

「華爾街日報」指出，這次測試結果代表著一個轉折點：可能預示著銀行回到危機前情況，再次成為可靠分發股利的金融公司，股東未來可能再次湧入銀行類股。Fed官員指出，這些金融業者要求明年返還資本的平均規模接近預期利潤的100%，高於去年的65%。