鴻海搶親東芝記憶體 三招拚翻盤

2017-06-29

編譯楊芙宜／新聞分析

東芝公司（Toshiba）未能在預訂期限前，和優先談判的日美韓投資人財團達成出售東芝記憶體事業的協議，使台灣鴻海集團（2317）還留住搶親機會；日媒及半導體業界認為，鴻海董事長郭台銘可透過打官司、收購私募基金持股、切斷競標對手的資金奧援等三策略行動，來拚敗部復活或逆轉勝的翻盤戲碼。

東芝公司未能在昨日股東大會前最後一刻達成出售記憶體事業的協議，這給鴻海集團可暗地動員人脈、金援、及號召兵馬來歸的切入機會，以「延長戰線」繼續拚翻盤。

批國際笑話 擬採法律訴訟

首先，採取「法律訴訟」行動：鴻海和夏普為首（加上蘋果、亞馬遜等美國科技公司）投資聯盟可提告，由於日美韓聯盟未參與首輪競標、卻已被內定取得優先議價權，違反國際競標規則。

郭台銘上週於股東大會上就透露出打官司的蛛絲馬跡。他批評日本經產省干預競標過程，除要求鴻海的國際盟友退出競標的投資聯盟之外，還主導半官方基金日本產業革新機構（INCJ）對東芝的收購、未開標就先設局，已淪為「國際笑話」，如同一場高科技大騙局。

目前，東芝公司和記憶體合資夥伴美國威騰電子（WD）正就出售案互打官司，日美韓聯盟收購也面臨「反壟斷審查」的潛在阻礙，這些都是有利鴻夏聯盟爭取日後反敗為勝的情勢。

其次，就日本官方釋出鴻海和中國關係過於密切、憂心東芝半導體技術外流的質疑，郭董曾公開反批，指控私募基金背後都有中國資金奧援，強調鴻海從來都是獨資、收購夏普後未曾讓技術外流。可見，鴻海可能掌握到競標對手的背後金主，只要切斷敵手金援就能瓦解日美韓聯盟。

第三，業界人士臆測，即使日美韓聯盟得標，由於私募基金業者目的在尋求最終售出持股以獲利，不可能長期持股東芝記憶體，郭董可轉向收購私募業的持股，或甚至向蘋果收購其對日美韓聯盟出資的持股，都可藉此敗部復活。

收購私募持股 敗部復活

《麻省理工科技評論》新出爐的全球50大最聰明企業的年度排行榜，鴻海集團今年首次進榜、排第33。如何搶下東芝記憶體，成為考驗鴻海郭董智慧的現實挑戰。