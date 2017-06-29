東芝財報拿不出來 記憶體簽約延期

2017-06-29

〔編譯王惠慧／綜合報導〕東芝昨日在日本千葉市舉行股東大會，不但仍無法提交具會計師簽核的財報，且原本預定昨日報告關於東芝記憶體公司出售案簽約一事也延期，公司重建道路仍不明確的情況下，包括社長綱川智在內的經營團隊遭受股東猛烈抨擊。

綱川智在股東會上表示，這原本應該是公布年度財報的場合，但因一些手續仍需要時間無法正式發布，東芝財務長（CFO）平田善政則表示，目標在8月10日之前提交財報。

至於外界最關心的記憶體出售案簽約一事，綱川智表示，目前優先交涉對象是「IBD聯盟（成員INCJ、貝恩資本及DBJ的英文首個字母稱呼）」，他表示，IBD聯盟是最具優勢的對象，但因組成份子多，需要更多時間進行協調，強調會在今年內完成交易。

另外，綱川智也說明威騰電子在海外進行提訴，是「阻礙東芝記憶體出售的不當行為」，關於此事已經獲得IBD聯盟的理解。東芝副社長、東芝記憶體社長成毛康雄回應，外界認為東芝和威騰是敵對狀態，但在四日市工廠的研究開發依然照舊，他表示，威騰提出的價格不好、無法正式加入收購團隊，雙方想法並不契合，但仍是合作夥伴，希望盡早解決爭議。

股東問到IBD聯盟雖未直接寫進SK海力士的名字，但是否會有技術流出的疑慮，成毛康雄則表示，SK海力士僅會對貝恩資本成立的特殊目的公司（SPC）出資，不具表決權，因此不會有技術外流的疑慮。

將向威騰求償1200億日圓

《日經新聞》報導，東芝週三已向東京地方法院提訴，指控合作夥伴威騰電子干預東芝出售記憶體公司，持續進行不公平競爭行為，向威騰求償1200億日圓，東芝也決定禁止威騰獲取雙方合資企業所有共同開發的相關資訊。

東芝表示，威騰電子在東芝記憶體出售的過程中，「持續進行無法忽視的妨礙行為」，主張威騰向第三方傳遞、散布虛假的事實，已經沒有任何信用。