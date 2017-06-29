傳奇人物 小記者成投信掌門人

2017-06-29

〔記者李靚慧／台北報導〕摩根投信董事長石恬華，堪稱投信圈的傳奇人物。6年級前段班的石恬華，曾是媒體圈小記者，在決定轉職投信業後，從基層客戶服務部門做起，之後循著2年一次升遷的速度，短短10年成為摩根資產管理集團全球最年輕的總經理，更成為投信業最年輕的董事長，各類紀錄至今無人能破。

石恬華畢業於台大財金系，畢業後選擇至媒體擔任財經記者，2年後轉職進入投信業，進入當年的「怡富」投信從基層做起。石恬華算是出身於投信界行銷部，因為成功帶領摩根富林明集團自「怡富」轉型為「摩根富林明」，也成為摩根富林明資產管理集團最年輕的董事總經理。

投信業者回憶，「怡富」是台灣基金市場的老品牌，當年在台灣深耕已20年，決定要改名，投信業多不看好，但靠著石恬華靈活的品牌塑造手法，成功讓摩根富林明品牌深植人心，更帶領摩根資產規模翻倍、成為國內資產管理規模第二大投信。

2014年石恬華出任摩根投信董事長，被外界封為「台灣投信業最年輕的女董座」。

摩根投信的員工觀察，石恬華願意挑戰自我，為了充實金融專業，在推動「怡富」更名為「摩根富明林」的階段，仍堅持邊工作邊至新加坡攻讀EMBA，20個月沒有一天休息，最後順利完成學業。

只不過，這個願意挑戰自我的年輕董座，竟因為可能觸犯集團內規，遭到撤換去職，但這個最年輕的投信董座，目前仍不到45歲，未來的規劃仍將是業界關注的焦點。