違反內規？摩根投信董座石恬華遭撤職

2017-06-29

被譽投信最年輕董事長

〔記者李靚慧／台北報導〕在摩根投信任職15年、曾被譽為投信界最年輕董事長的摩根投信董事長石恬華，昨日下午驚傳離職，震撼投信圈。稍晚摩根投信宣布，石恬華職務由摩根資產管理香港區負責人及香港和中國基金負責人王大智接任，同時擔任摩根投信董事長及台灣區負責人。

石恬華否認違反內規

對此，石恬華發表聲明指出 ，她沒有違反公司任何內規，被迫離開摩根投信董事長與台灣區負責人一職，起因是不認同集團目前對並肩作戰的同事所做的過當懲處之事件負起行政責任，她目前仍是摩根投信與JPMorgan 員，她並表示，「體制並未創造我們，是我們創造了體制。在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。」

昨日下午投信圈傳出摩根投信董事長石恬華已離職的消息，讓投信圈極度震撼。因石恬華是從基層做起，一步步坐上董事長大位、台灣區負責人的台灣員工，再加上摩根投信在業界的地位，且此次台灣摩根的人事異動僅有石恬華一人，讓投信圈極度錯愕，揣測石恬華恐是「觸犯內規」，才會無預警「遭撤換」。

昨日石恬華離職的訊息，由摩根香港證實，摩根香港同時接手此事的對外發言權，宣布自2002年加入台灣摩根資產管理、過去15年擔任重要職位的石恬華，「將卸任現有職務」、「即日起生效」。

摩根投信拒絕評論石恬華的去職理由，強調此事與內部事務有關，不會影響客戶資產及基金管理，僅止於公司內規的相關處理。

遺缺由王大智接任

摩根投信也同時宣佈，由王大智擔任摩根投信董事長及台灣區負責人。摩根投信指出，王大智目前負責摩根資產管理的香港業務，曾經成功締造業績提升，對資產管理業具有透徹了解。

王大智自2015年起，出任摩根資產管理香港區負責人以及香港和中國基金負責人，摩根投信強調，台灣對摩根資產管理具有重要「戰略意義」，期望王大智未來可帶領摩根資產管理，進一步提升業績表現。

到今年5月底，光是旗下的摩根投信就管理高達33檔各式基金，規模近千億元，總受益人數超過17.5萬人；若加上摩根證券等代理海外基金，摩根資產管理規模超過4700億元，是前兩大資產管理集團。