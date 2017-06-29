全球市值百大企業 台積電升至45名

2017-06-29

〔記者吳佳蓉／台北報導〕資誠聯合會計師事務所昨發布「2017全球市值百大企業排名」分析報告，蘋果（Apple）連6年蟬聯全球市值冠軍，Alphabet （Google母公司）及微軟（Microsoft）位居二、三名。台灣部分仍是台積電（TSMC）唯一進榜，以市值1610億美元排行第45名，較去年進步3名。

「全球市值百大企業排名」分析報告引用Bloomberg數據，以今年3月31日為基準、美元計價，分析全球企業市值。結果指出，2017年全球百大企業總市值17.4兆美元，創下歷史新高，比去年成長12%，主因動能則是來自美國企業成長。

至於全球市值前10大企業，全數來自美國，依序為蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Facebook、艾克森美孚（Exxon Mobil）、嬌生、摩根大通銀行 （JPMorgan Chase）及富國銀行（Wells Fargo）。

其中，蘋果已連續6年蟬聯全球第一，且揮別去年市值下滑趨勢，今年市值7540億美元，比去年同期大增25%，再度拉開與第二名Alphabet的差距。Alphabet市值則比去年成長12%，從去年的5180億美元增加到今年的5790億美元。

在排名部分，比起去年，亞馬遜名次上升5名，摩根大通銀行今年成功躋身前十大；波克夏海瑟威、艾克森美孚、嬌生的名次稍微下滑，奇異則掉出前十大名單。