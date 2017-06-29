引領水資源管理 日月光砸10億「中水」回收

2017-06-29

〔記者高嘉和／綜合報導〕「水」在半導體製程是非常重要的資源，但因台灣地勢陡、不易集水，且人口稠密，台灣每人每年可分配雨量不及世界平均值的五分之一，每一滴水就更重要了。全球最大半導體封測集團日月光，近幾年來砸下近10億元興建「中水」回收廠，每天就可省下6座標準游泳池的水量，引領台灣企業更重視水資源管理的重要。

氣候變遷 水資源影響大

雖然台灣年平均降雨量約為世界平均值的2.6倍，但因台灣地勢陡峭不易集水且人口稠密，故台灣每人每年可分配雨量不及世界平均值的五分之一。另外，台灣雖然降雨豐沛，但降雨時空分布不均，豐枯水期降雨量差異過大，而水庫容量又不夠滿足台灣的用水需求，造成枯水期供水困難。

近年來全球氣候異常，乾旱、洪水發生頻率逐年上升；2001-2004、2009、2010及2015年降雨不足發生枯旱現象，而2004、2005、2009及2010年颱風帶來豪大雨，造成水質混濁，也造成供水緊張的狀況。2009年莫拉克颱風重創台灣，高雄楠梓地區停水逾一週。2015年旱災嚴重，實施第二階段限水，也造成工業用水大戶減供5~10%，凸顯水資源管理的重要性。

跨產業經驗分享 扎根教

為有效因應缺水及限水風險，並降低放流水之排放，確保日月光營運永續性，日月光自2013年初開始，投資新台幣7.5億元於高雄廠區，及2014年投資新台幣2億元於中壢廠區建置中水回收廠，投入放流水回收工程，並分別於2015年4月正式運轉。該座中水回收廠為全國規模最大及全國第一座汲取工廠放流水水體進行水資源再利用程序的中水回收廠，每天可回收1萬5千噸再生水，相當省下6座標準游泳池水量。

日月光除致力於降低自身營運的水資源需求，身為全球半導體封裝測試服務的領導廠商，更期許與各界分享成功經驗，最大化正面影響力。中水回收廠不僅成為楠梓加工出口區區內最佳環境教育楷模，也引領高雄企業永續發展。

日月光中水回收廠的成功經驗，吸引每月至少一至二團的參訪團，不少學校、公司前來取經。透過國內外研討會、工會或參訪等各類途徑推廣中水回收廠之效益，可供不同事業或團體瞭解水回收再利用相關資訊及知識，共同面對未來水資源匱乏議題。