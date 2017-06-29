全球邏輯IC成長 日月光下半年樂觀

2017-06-29

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光 （2311） 昨舉行股東會，營運長吳田玉指出，今年全球半導體的邏輯IC部份約成長3%到4%，日月光年營收成長幅度，將會高過全球邏輯IC的成長幅度，從近期客戶反應正面來看，預估今年仍將維持逐季成長走勢，下半年表現會比上半年好。

就全球經濟來說，吳田玉分析，全球經濟將面臨川普施政與美國升息影響、法國與義大利大選後走勢待觀察、新興市場債務風險及貿易保護主義興起等不確定性因素，變化莫測。

半導體業景氣展望部分，吳田玉認為，今年半導體業受惠記憶體轉好，整體成長性比去年好，就邏輯IC而言，市調機構預估約可成長3%到4%，日月光目前從客戶端反應相對正面來看，對下半年營運展望樂觀，預估仍維持逐季成長走勢，下半年會比上半年好，全年營收成長目標，應會超過產業3%到4%的成長幅度。

吳田玉指出，台灣雖也有勞基法與環保意識抬頭等問題，但日月光會在幸福企業與營運績效中找到平衡點。日月光將會持續拓展扇出型封裝、銅柱凸塊封裝、內埋基板技術等領域，擴增面板級扇出型封裝產能，先進封測技術由晶圓級走向面板級製程，系統級封裝（SIP）會是日月光發展重點。

矽品也看好下半年

矽品（2325）昨也舉行股東會，董事長林文伯指出，半導體產業下半年可望會有較好表現，對矽品今年營運抱持審慎樂觀的看法。矽品將因應物聯網、虛擬實境、智能汽車等市場趨勢，積極擴充高階封測產能。