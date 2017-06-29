ECB擬逐步縮減寬鬆 歐元單日狂漲1.4%

2017-06-29

德義公債殖利率竄高

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐洲央行（ECB）總裁德拉吉週二（27日）在葡萄牙召開的年度經濟政策研討會上暗示，ECB可能開始逐步縮減寬鬆政策，因應歐洲經濟成長加快。歐元兌美元匯率週二聞訊急升值1.4%，創1年來最大單日升幅，德國、義大利政府公債殖利率竄高、意味公債價格下跌（債券殖利率和價格走勢相反）；週三在歐元集團官員澄清仍需貨幣政策支持後，歐元和德、義公債殖利率先漲後跌。

多數分析師預計，ECB將在9月或10月宣布開始縮減每月600億歐元的購債計畫。ECB從今年4月起，每月購債金額由800億歐元減為600億歐元，預計迄今年底的資產收購總規模將達2.3兆歐元。

購債計畫續縮

ECB是繼美國聯準會（Fed）之後，又一主要央行準備削減量化寬鬆（QE）計畫的購債規模，退出金融海嘯以來空前貨幣刺激措施。美國Fed從2013年首次釋放減碼購債的意圖後，2014年10月底結束最後一輪購債，且已於2015年12月開始漸進升息，邁向貨幣政策正常化。

德拉吉在葡萄牙會議上表示，「現在所有跡象都指向，歐元區增強及更廣泛的復甦」，而ECB政策維持不變，相當於為歐元區復甦增加刺激。他解釋歐元區通膨尚未回升主因可能有二：其一，能源和大宗商品價格下跌；其二，勞工較以往更難要求加薪，由於勞動市場擴大供應，或大量勞工的工時低於他們期望。

德拉吉強調，這些因素都是暫時的，ECB刺激政策正發揮作用，最終將推高薪資和物價；而隨著歐元區經濟復甦，ECB也將逐漸撤出刺激政策，不過，他同時也警告不能貿然採取行動，應對縮減大規模貨幣刺激措施，保持謹慎態度。

金融市場連二日反應德拉吉講話內容。歐元繼週二兌美元升值1.4%，創去年6月以來最大單日升幅，週三歐洲午盤仍升0.2%、報1.1365美元；德國公債殖利率週二大漲0.13個百分點後，創下2015年12月來最大漲幅，週三歐洲午盤續漲0.03個百分點後回跌。