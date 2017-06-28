核四負債全民買單？政院︰未定案

2017-06-28

〔記者林筑涵、黃佩君／台北報導〕針對核四負債二八三八億得「全民買單」的說法，行政院及經濟部昨均反駁，強調方案尚在評估，消息來源是臆測。環團更批評這是台電放出假消息，希望讓外界感覺廢核四代價高昂，但就算不廢核四，運轉後衍生的除役與核廢料支出更是社會重擔；根據估算，若核四啟用，不論安全問題，追加工程等支出至少一九○○億左右，可以再蓋一座核四。

台電︰攤提方式 仍待審定

台電也強調，攤提方式仍須待電價審議會審定，目前估算若以十五年為基準，每度電費攤提約○．○八二元，漲幅不到三％；台電主管透露，若核四未來能轉型綜合電廠，包含可延續使用設施、興建費用等都可具體評估，實際損失會比現在少兩到三百億元，比起設備轉售方案得考量「賣不掉」，更具有可行性。

綠盟副秘書長洪申翰昨質疑，這是「台電發動似是而非的消息，企圖以新聞影響民眾觀感」，希望外界不要被誤導。他表示，報導以全民買單希望民眾感覺廢核四代價高昂；但核四若不廢，啟動還需追加更多預算，運轉後還會衍生除役與核廢料支出，「難道不是整個社會一起承擔嗎？」

環團︰核四重啟 代價更高

洪申翰說，台電多年來不具備把核電廠蓋好的能力，因此一路跳票、追加預算，二八三八億不是追加的終點，台電就曾表示要追加到三三○○億，「無止境地追加預算，才是錯誤決策」。

另根據核後端委員會最新估計，目前核電廠除役預算至少需四四○○億元，相當一座電廠就須近一五○○億元除役經費；若加上核四到運轉所需的追加工程經費，保守估計恐要一九○○億，已超過核四當初規劃時的一六九七億，也就是若重啟核四，後續經費恐可再蓋一座核四。