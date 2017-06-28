一例一休無彈性 上銀董嗆勞動部長來經營

2017-06-28

上游休假 下游面臨缺料窘境

〔記者羅倩宜、王孟倫／台北報導〕國內工具機廠近年來出口轉佳，但卻面臨關鍵零組件「缺料」窘境，工具機傳動元件廠上銀董事長卓永財坦言，因休息日加班成本倍增，盡可能不讓員工加班生產，只好跟客戶道歉，延後訂單交期。中央大學產經所教授單驥昨表示，一例一休不必然會創造更多就業機會，且會對企業投資、經營產生衝擊，甚至產生消費收縮的效應。

商總建議延長輔導期

一例一休七月將進入檢查期，商總理事長賴正鎰昨聲明指出，政府若啟動勞動檢查而開罰，恐讓企業「凍未條」；建議勞動部趕緊與各縣市政府協調，全國同步再延長三到六個月輔導期，並趕在十月前完成修法，否則只會加深國內的低薪效應，最後恐會動搖國本。

上銀董事長卓永財說，現在下游工具機景氣正熱，零組件廠怎可能放著訂單不接？但受限一例一休，上銀不敢違法，每月嚴守加班不超過四十六小時的規定，且休息日加班幾乎是一日給近三日薪，即使訂單無虞也仍是一大負擔，近期只好對客戶說抱歉，訂單交期延長了好幾個月。

他不滿的說，產業界又不是印鈔票的，是將本求利，「不然你勞動部長自己下來經營製造業看看」；一例一休政策改不改沒有辦法，就讓之後的選舉去證明。

工具機協會秘書長黃建中也說，目前國際市場競爭除了價格和品質，短交期也是關鍵，一例一休無彈性將直接影響到工具機產業的競爭力。

學者︰新制未必創造就業

中央大學台經中心昨公布六月消費者信心指數為七十七．七六點、下降○．三五點，其中未來半年國內就業機會為一○○．四點，下降一．三點。中央大學產經所教授、前經建會副主委單驥分析，雖然就業機會指標仍超過一百點，是六項分項指標唯一偏向樂觀者，但與去年相比，就業機會指標下跌十一．七點，顯示就業市場並不看好。

單驥指出，政府推動一例一休，各界恐未蒙其利先受其害，不僅中央政府態度不明，地方政府也是不同調，這顯示一例一休是就業市場很大的不確定性，對勞工就業不必然是有利、不代表會創造更多就業機會，但對企業投資、經營卻產生很大的衝擊。