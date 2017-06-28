歐美互出拳 貿易戰劍拔弩張

2017-06-28

編譯盧永山／新聞分析

美國準備以國家安全為由，對歐盟等地進口鋼鐵產品展開調查，歐盟則對Google的壟斷行為開出創紀錄的罰款，兩大經濟體從原本的合作關係變為「互相出拳」，使得雙方的緊張急速升溫，貿易戰有一觸即發之勢。

美歐過去在諸多貿易問題上採取合作立場。例如中國限制稀土出口，美歐聯手向世貿組織（ＷＴＯ）提告，並獲得勝訴；另針對中國傾銷廉價鋼鐵和產能過剩問題，美歐也聯合日本施壓中國，要求中國減產。但自川普總統上任以來，高舉美國優先的保護主義政策，與主張自由貿易的歐盟屢生齟齬，美歐的合作關係似乎出現裂痕。

川普日前以鋼鐵進口對美國國安造成衝擊為由發動特別調查，若此調查持續下去，歐洲、加拿大和日本進口的鋼鐵將首當其衝，讓歐盟非常不滿，放話除了要向ＷＴＯ提告，也不排除進行報復。歐盟雖未言明要如何報復，但今年以來經營方式被歐盟反壟斷部門盯上的美國企業似乎越來越多，涵蓋網路、影視、運動產品等。

但歐盟主管競爭事務的專員維斯塔格否認刻意針對美國企業。根據歐盟執委會的資料，在二○一○年至二○一七年一月，其反壟斷部門所做的不利裁決中，美國企業僅占十五％，有近三分之二是針對歐洲企業。

不過，川普為了捍衛美國利益而採取的政策，衝擊全球行之多年的自由貿易和歐盟利益，讓歐盟有更多反制美國的理由。今後美歐之間劍拔弩張的緊張情況會經常發生，若雙方真的發生貿易戰也不會令人意外。