Google壟斷 歐盟重罰827億

2017-06-28

刷新英特爾紀錄 恐激化歐美關係

〔編譯盧永山／綜合報導〕在歷經七年調查後，歐盟反壟斷部門週二以搜尋引擎巨擘Google為推廣自家購物搜尋、排擠較小購物搜尋網站，涉濫用市場支配地位為由，裁罰Google二十四．二億歐元（約二十七億美元、八二七億元台幣）罰款，刷新英特爾二○○九年創下的十．六億歐元紀錄，此舉可能激化原已緊張的歐美關係。

歐盟執委會發現，Google不當利用搜尋結果，把客戶引向Google購物平台，這種不當行為可追溯至二○一○年。Google必須在六十天內告知歐盟如何解決問題，並在九十天內改變此非法行為，否則將會面臨全球平均每日營業額最高五％的額外罰款。

歐盟展開調查，是根據美國消費者評鑑網站Yelp、TripAdvisor、法國搜尋網站eJustice、英國價格比較網站Foundem、新聞集團及遊說團體FairSearch等對手的指控。

推銷自家購物網站 排擠競爭對手

歐盟主管競爭事務的專員維斯塔格（Margrethe Vestager）在聲明中稱讚Google推出很多創新產品和服務，讓人類的生活有別於以往，但也濫用搜尋引擎的市場地位，在其搜尋結果中推銷自家的購物服務，打壓其他競爭對手。

維斯塔格說：「根據歐盟反壟斷法，Google的所作所為並不合法，不僅阻擋其他公司的公平競爭機會，更讓歐洲消費者無法真正自行選擇服務，無法獲得創新的好處。」

在歐盟做出裁決之前，包括新聞集團、Getty Images、甲骨文在內的七家美國公司與新聞媒體聯盟（News Media alliance）也致函維斯塔格，表明支持歐盟開罰，並指控Google行為已摧毀就業機會及扼殺創新；這封信函是在反擊華府部分政界人士看法，他們抨擊歐盟對Google的裁罰，是對美國科技公司採取的保護主義。

Google委任律師沃克（Kent Walker）表示，對歐盟的結論恕難從命，將檢視裁決內容，並考慮上訴。

歐盟對Google仍在進行兩項調查，包括Google與平板電腦和智慧手機製造商簽署限制性合約，要求他們不得在產品裡增加對手的應用程式和網路瀏覽器；歐盟也正在調查Google的廣告聯播服務AdSense。