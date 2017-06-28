台泥國際私有化 嘉泥換股獲准

2017-06-28

〔記者黃佩君／台北報導〕台泥四月宣布台泥國際私有化並自港下市，預計八月收購完成，昨踏出第一步。經濟部投審會昨批准台泥以2億股普通股，換取嘉泥持有的4.8億股台泥國際股票，相當於台泥一舉回收台泥國際9.7%股權，約為須回收股權的三成，踏出私有化第一步。

嘉泥將成台泥最大股東

台泥四月底宣布台泥國際私有化案，將收購港股上市子公司台泥國際36.9%股票，並使其下市，讓台泥能全數認列在中業績，而非目前僅能認列六成。而嘉泥也與台泥達成共識，其透過第三地公司握有的台泥國際9.7%股票，將以0.42比例轉換為台泥股票，換股後，嘉泥將成台泥最大股東。

投審會昨通過此換股協議，核准嘉泥第三地子公司CHIA HSIN PACIFIC LIMITED以4.79億股交換，取得台泥股票2.02億股。加計嘉泥原持有的5600萬台泥股權，換股後，嘉泥將擁有台泥2.5億以上股份，台泥也收回近73%股權，距離可強制執行的75%跨出一大步。

此外，投審會也允許台泥以增發7.67億股方式作價，取得台泥國際普通股1.8億股及優先股8.2萬股股權，實質收回台泥透過第三地持有的台泥國際股份。

台泥日前表示，預計於八月完成收購案，若由台泥第三地子公司TCCI支付現金，總收購金額不超過65.76億港幣；若全數以換股方式，台泥將發行約76.7萬張普通股新股。而台泥也預計可以大股東身分召開股東會；台泥日前表示，按照香港法規，若同意收購案股東加總持股達75%，就可強制進行私有化收購。