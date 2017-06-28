自中撤退 寶成第三地資金回台投資

2017-06-28

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部投審會昨通過第三地公司INSIDE TRACK增資台灣明昇投資公司達25億台幣，據了解，此公司與台灣大廠寶成關係密切，除轉投資寶成相關股票外，也欲投資台灣石化業者，顯示中國投資環境險峻，台商選擇回台投資。此外，中國連鎖店海底撈將在全台展新店，也獲准匯入1.1億台幣。

投審會昨通過英屬維京群島商INSIDE TRACK投資有限公司申請匯入25億台幣，增資設籍在台北市的明昇投資公司，從事經營一般投資業。據了解，該公司為與寶成有關的公司，為香港裕元集團員工及大股東持股，回台轉投資寶成相關股票，以及台塑、南亞、台化等台灣石化業者。

去年起即傳出寶成受到中國工資及五險一金成本上漲，以及東莞裕元廠罷工抗議衝擊影響，在中生產線逐步裁撤，也逐步淡出在中投資。如今將第三地資金轉回台灣投資，顯示中國投資環境險峻，台商回流意願增加。

此外，昨投審會也通過海底撈透過新加坡母公司匯入1.1億台幣，用於在台展店。官員表示，海底撈表示在台首店受到歡迎，預計在新竹、台中展第2店，之後將跨足中南部。海底撈日前也表示，目前在台日營業額達百萬台幣，未來預計展店至30家。

昨投審會也通過台化、可成對中增資案，通過台化匯出1億美元增資寧波台化苯酚公司，以及匯出1.3億美元增資寧波台化興業公司；可成也獲核准匯出1億美元，增資泰州可利科技公司。