自爆利空消息走漏？鈊象股價提前反應重挫

2017-06-28

跑了老虎剩金猴

〔記者張慧雯、陳永吉／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）昨天舉行股東會，相較其他公司都在股東會釋放營運利多，鈊象卻一反常態，在臨時動議時，董事長李柯柱卻宣布將與澳洲博弈公司Aristocrat解約，導致鈊象股價在10點左右就重挫跌停，不過，鈊象股價在9點13分、臨時動議尚未開始前就大跌近5%，消息是否提前走漏，引起市場議論紛紛。

影響今年EPS約0.5元

李柯柱昨天表示，解約後原本「發發發老虎機」遊戲平台將更名為「金猴爺」，鈊象預估獲利每月平均減少700萬元，影響今年每股稅後盈餘（EPS）0.5~0.6元，對全年獲利影響不大。

鈊象昨天也火速公布第2季財測，營收將季增10%、稅前淨利季增48%，單季EPS為3.25~3.35元，較首季的2.27元增加。

李柯柱表示，上半年鈊象EPS已有5.5元，預估下半年不會低於上半年，他解釋：Aristocrat調整發展策略，向鈊象表達不繼續合作的意願，雙方合意中止合作關係，鈊象沒有拿違約金、但取得這個遊戲平台繼續營運的權利，目前會員數高達1100萬人，每月獲利約1300萬元，預估Aristocrat抽走遊戲後，每月營收減少2800萬元、獲利減少700萬元，雙方預計於7月底解約。

他鄭重澄清，這個平台當初雙方花了2年、斥資500萬美元（約1億5000萬台幣）打造，將運用這幾年和Aristocrat學到的東西，盡全力使平台維持原有的獲利水準。

鈊象也指出，7月底Aristocrat公司原所授權的遊戲將從鈊象網頁及平台移除，鈊象會承接平台及玩家會員，重新以「金猴爺」遊戲平台為名，繼續提供公司自製的各項遊戲，維持平台的服務，玩家權益則不受影響，目前規劃約15個遊戲會陸續放到平台。