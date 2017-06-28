商用不動產 Q2重回百億大關

2017-06-28

〔記者徐義平／台北報導〕商用不動產漸露曙光，繼第1季僅62億元、結束連續5季的單季不到百億交易金額紀錄後，第2季又重新站回百億，截至26日為止，商用交易額達112億元，不過，上半年買氣仍偏保守觀望，合計約僅174億元，僅是去年同期的4成。

根據高力國際第二季商用不動產季報，截至26日止，本季商用不動產交易金額達112億元，根據公開資訊觀測站資訊，其中單筆交易金額超過5億元的案件，計有7筆，僅元大商銀砸下9.3億元向尚志資產開發買進大同大樓為商辦類型，其餘6筆均為廠辦類型交易。

進一步分析，第二季廠辦類型交易總額達73億元，占整體商用不動產交易比重約65%，買家多數為自用型的製造業買家。至於，本季土地因缺乏大案撐場，交易金額約191億元，相較前季稍微減少近30億元，減幅約13%，上半年合計土地交易總額約411億元，相較去年同期大增近130億元，增幅近46%。

土地交易掉第6 北市輸雲縣

高力國際調研部董事李日寶指出，本季以各縣市政府標售土地為主，合計標脫金額超過90億元，也導致各縣市土地交易金額大洗牌，過往多數居於前三名的台北市，本季竟掉到第6名，僅11億元，甚至還輸給雲林縣的12億元。

他進一步分析，北市因土地供給較稀少，加上高額的持有稅負尚未緩解，導致買氣悶著出不來，反觀其他縣市因規劃有重劃區，土地釋出穩定，土地交易金額也相對亮眼。

至於，下半年商用不動產買氣如何？高力國際董事總經理劉學龍指出，觀察第二季的商用不動產交易金額重回百億門檻，顯示整體買氣已經不若之前悲觀，加上下半年握有資金優勢的壽險業者可望出手，預期第三季開始會逐步看到部分交易案傳出好消息。