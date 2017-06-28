Q3房市 逾6成民眾看跌

2017-06-28

從悲觀轉保守

〔記者徐義平／台北報導〕房市氛圍從悲觀轉保守，看跌第三季房市的比率仍超過6成。根據房仲業者甫發布的第三季購屋意向調查，即便看跌幅度微幅收斂，但看跌房價比率仍高達64%，看漲比率則仍維持個位數，僅7%，更是少見的連續4季維持個位數的情形。

僅7%看漲 連4季個位數

信義房屋針對自家官網使用者進行第三季的購屋意向調查，調查結果顯示仍有過半的民眾認為未來房價偏向疲弱，但看壞情緒已經略有改善，至於面對今年的台股萬點行情，有高達75%的受訪者表示自備款並未因此而增加。

根據調查資料顯示，僅有17%的受訪者表示台股上萬點購屋自備款因此而增加，有高達75%的多數受訪者則表示購屋自備款並未受惠台股萬點行情而增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波台股萬點行情，漲勢集中特定大型權值股上，一般散戶受惠有限，另外一方面，購屋人可能在自備款的資金理財上比較保守，避免投入風險太高的金融工具，所以台股上萬點行情對於一般購屋民眾較為無感。

至於對於房價看法方面，調查資料顯示有55%受訪者認為過去半年房價走勢呈現持續下跌，另外有50%的受訪者認為，若房價和高點相比修正15%，修正後的房價會吸引他們購屋。

曾敬德指出，近半數的民眾認為房價維持下跌走勢，但也有3成民眾認為過去半年房價走勢持平，已經有部分民眾感受到房市擺脫急跌期，房價變動趨於穩定，對於房價修正的看法部分，有半數受訪者認為房價下跌15%，對於他們就有吸引力，反應在市況上不難發現，經歷兩年修正調整的房市，在2017年上半年的確吸引部分的遞延買盤回籠。

至於對未來房價看法部分，此次調查民眾對於房價看法仍偏向保守，有64%的受訪者認為未來房價仍會下跌，29%受訪者認為房價會趨於持平，只有7%認為房價會上漲，不過此次調查結果，已經是最近4季調查中看壞比例較少的一次，民眾對於房價的看法已經逐漸從「悲觀轉為保守」。