IPO小而美 今年維持50-60家

2017-06-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕安永會計師事務所營運長涂嘉玲預估，今年台灣首次公開募股 （IPO）家數應可維持在50~60家，但在缺乏大型案件下，籌資額將萎縮；中國A股加速審查及納入MSCI指數產生的市場、資金排擠效應，將成為影響後續量能最大變數。

安永統計，今年上半年全球IPO市場動能強勁，為近10年最佳表現，IPO件數772件，較去年同期成長7成，籌資額834億美元則年增9成。

涂嘉玲表示，相較全球IPO市場火熱，台灣表現「稍冷」，規模也走向「小而美」。統計至6月23日，上市家數8家，籌資額28.69億元，相較去年同期，家數持平，但籌資額部分，因缺乏大案而大減38.3%；上櫃部分則有12家，籌資額41.44億元，較去年同期減少7家、籌資額也減少13.6%。

她指出，預估下半年IPO動能會較熱，全球經濟持續成長，台灣經濟成長率（GDP）預估可「保2」，加上上半年外資青睞台股，買超逾2400億元，因此仍看好全年IPO家數能保持去年60家上下水準。

涂嘉玲表示，不過因缺乏大型籌資案，加上中國A股加速上市審查，產生市場排擠效應，籌資額將縮減。觀察上半年4家掛牌的KY股，其中僅1家為中國台商；不少過去等不及在A股排隊上市而轉向台股的台商，因上市審查塞車情形改善，重新將上市A股列為選項。

值得注意的是，MSCI計劃納入222檔A股，分別於2018年5月及8月實施，可能持續、緩慢的對台股產生影響，後續資金排擠效應值得進一步觀察。