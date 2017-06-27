華映擺脫虧損 搶攻車載、工控市場

2017-06-27

〔記者陳梅英／台北報導〕華映（2475）去年第二季起已經轉虧為盈，總經理林盛昌表示，目前華映淨值約2元，將透過本業改善，每股淨值提升至5元擺脫虧損，此外，華映也將全面搶攻車載以及工控等利基型市場，盼望3年後翻轉目前產品結構，利基型產品比重由目前1/3提高至2/3。

林盛昌說，去年面板價格漲高，抑制市場需求，首季面板價格降下來，第二季則因應18：9新機上市，庫存與機種進行調整，但產業整體供需狀況是健康的，尤其生產18：9手機面板需要光罩數增加，加上初期良率不佳，將會消耗更多產能，使得市場需求再度趨向緊張。

除了18：9手機預計在第三季送樣，第四季量產，林盛昌還揭露下半年幾大發展方向，包括18：9手機都採用in-cell，下半年in-cell出貨將大爆發，另外，華映在車載市場耕耘超過10年，陸續打入日本、中國以及歐美車市，目前車載產品占華映營收約1/3，全球市占率約10%，有4成是毛利率較高的車前市場（指原廠直接配備）。

林盛昌說，今年有機會進軍德國市場，尤其是德國車廠12.5吋儀表板，預計年末開始交貨，目標三年後華映在車載以及工控等利基市場比重能有大幅翻轉，車載與工控占營收比從現在的1/3提高至2/3，才是一個體質健康且能永續經營的方向。

至於福建浦田興建的6代廠，林盛昌表示，浦田將於下半年進入量產，與台灣廠生產的產品會有區隔，台灣廠將專攻目前市場需求最大的5吋HD等產品，林盛昌也澄清，浦田120億元建廠資金沒有用到台灣任何一分錢，是由華映持有的華映科技在中國股市進行籌資以及華映科技向銀行貸款而來。