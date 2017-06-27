打敗日亞化 晶元電LED市佔全球第一

2017-06-27

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」週一發表2016年全球「主要商品與服務市佔率調查」，在納入調查的57類產業中，8類榜首企業易主，高於2015年的4類。其中，在白光發光二極體（LED）類別，台灣晶元光電打敗日本日亞化學，成為全球市佔率第一。

調查顯示，美國企業居於榜首的產業類別達19個，居世界之冠，歐洲和日本分別以11個居次，南韓和中國各以7個排第三，台灣只有1家。2016年共有8類產業的榜首易主，包括鋰電池、發電用大型渦輪機、風力發電機、汽車、太陽能電池、藥品、白光LED、電腦斷層掃描裝置。

在電動汽車使用的鋰電池類別中，日本松下2016年的全球市佔率增加1.4個百分點至22.8%，從南韓三星SDI手中奪下榜首，後者的市佔率減少2.1個百分點至20.8%。

在汽車類，德國福斯汽車擺脫排氣造假醜聞，2016年全球市佔率增加3.2個百分點至10.8%，排名也由2015年的第三首度晉升至第一。排名第二的是美國通用汽車，豐田汽車則由第一退居至第三。

在白光LED類，台灣晶元光電因透過併購，2016年全球市佔率增加3.9個百分點至17.4%，市佔率居全球第一。日本日亞化學市佔率減少4.6個百分點至16.6%，排名跌至第二。